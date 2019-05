Subsidiepot voor varkensboeren die willen veranderen of stoppen

MARKELO – Er komt een landelijke subsidiepot voor varkenshouders die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen. Ook stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geld beschikbaar die een plan hebben om te investeren in een innovatie in een duurzame productie. Het zou gaan om marktconforme vergoedingen.

De bewindsvouw heeft met vertegenwoordigingen van boerenorganisaties, gemeenten en provincies een conceptregeling opgesteld waarin subsidiemogelijkheden worden geboden aan varkenshouders die stoppen met hun bedrijf. In de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen staat omschreven dat varkenshouderijen die geuroverlast veroorzaken en die willen stoppen via de een marktconforme financiële vergoeding kunnen ontvangen voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De regeling richt zich specifiek op concentratiegebied Oost en Zuid van de Meststoffenwet, waar de meeste varkens worden gehouden.

Er zijn per regio plannen en mogelijkheden. Zo kunnen ondernemers gebruik maken van adviesvouchers, directe advisering door ervencoaches en keukentafelgesprekken ten behoeve van hun bedrijfskeuze.

De provincie Overijssel spreekt al over toekomstgerichte erven. Binnen dit programma helpen erfcoaches gemeenten en veehouders bij het nadenken over al dan niet stoppen van een bedrijf. Ook zijn er specifieke aanspreekpunten benoemd per gemeente voor deze regeling.