Hassink nieuwe leidsman federatie muziekverenigingen Enschede

ENSCHEDE - Voormalig raadslid en wethouder Hassink is con amore gekozen als nieuwe voorzitter van de Federatie van Enschedese Muziekverenigingen. Hassink, die na zijn wethouderschap in Enschde, ook nog een poos, tot vorig jaar, wethouderde in Losser, was verder besturrlijk frontman van de honk- en softbalvereniging Tex Town Tigers plus voorzitter van de Stichting Enschede Marathon.

Met algemene stemmen werd Hasink deze week gekozen tot voorzitter van Federatie van Enschedese Muziekverenigingen tijdens de jaarvergadering. Dat gebeurde met algemene stemmen waarmee, warrmee Hassink als opvolger van de vertrokken voorzitter Haarman zich verzekerd mag weten van massieve steun van de aangesloten verenigingen.

Haarman was zeven jaar voorzitter van het federatieve verband van muziekverenigingen. Hassink krijgt als opvolgr te make met nieuwe richtlijnen en subsidievoorwaarden van de gemeente Enschede, waarbij geld rechtsteeks naar verenigingen en orkesten zonder tussenkomst van de federatie als algemeen belangenbehartiger.