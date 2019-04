Overigens CCLV

Sommige nieuwsberichten intrigeren. Ze overkomen je. Het is een soort vissen. Soms zit de man met zijn snoerstok oeverloos (mooi woord) voor Jan met de Korte Achternaam te hengelen. De visserman wilt net zijn boeltje pakken, maar dan krijgt hij zowaar toch nog beet.

Ik las zojuist in een oude krant (april 2011) over vijf mannen die tijdens een inbraak in Silver Springs een snuifje namen uit een pot waarin ze cocaïne vermoedden. Het bleek evenwel een urn met daarin de as van een gecremeerde man en diens honden. Gemengd genot, dus.



Volgens de politie hadden de mannen kort na de diefstal ontdekt wat er werkelijk in de urn zat. De vaas met de as die zij nog niet hadden opgesnoven, dumpten zij in een meer. Je bedenkt het niet. Alle vissers zijn gewaarschuwd: soms is beet uiteindelijk niet in de haak.