Bouw dierenpension/hondenkennel aan de Abdijweg te Weerselo

WEERSELO - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Dinkelland stelt voor in te stemmen met het plan voor dierenpension/hondenkennel aan de Abdijweg te Weerselo. Het betreft een voormalig agrarisch bouwperceel.

Naar de mening van het college zijn er geen beletselen en spoort het plan met het beleid voor de herontwikkeling van vrijkomende agrarische bebouwing. Ook zijn er geen bezwaren ingediend. Het verlenen van medewerking draagt naar de opvatting van het college bij aan het het streven te komen tot nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied door het benutten van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen voor andere functies.

Het bouwperceel omspant zo'n 550 vierkante meter aan gewezenv agrarische opstallen. Deze bebouwing heeft geen agrarische vervolgfunctie meer. De eigenaren van perceel en gebouwen hebben meer fiducie in een dierenpension/hondenkennel.

Het uitgangspunt bij de verbouwing is hergebruik, waarbij de uitstraling van het erf en de landelijke omgeving intact blijft door hekwerken in te passen. De asbestgolfplaten worden vervangen door een nieuw dak. Een deel van de weide die onderdeel uitmaakt van het voormalig agrarisch bouwperceel wordt gebruikt als uitlaatweide/ weide voor trainingen en puppycursussen. De landschapsdeskundige van Dinkelland oordeelt positief over het erfinrichtingsplan.