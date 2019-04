Stichting wil aandacht voor stakingsgolf die in 1943 in Hengelo begon

HENGELO – Een nieuwe Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 wil deze stakingsgolf, die in Hengelo begon, aan de vergetelheid ontrukken. De oprichting van de stichting vindt 3 mei plaats in het Storkpaviljoen aan de Lansinkwesweg te Hengelo.

Volgens beoogd voorzitter Röhl van de stichting deden honderdduizenden mannen en vrouwen mee aan de grootste staking uit de Nederlandse geschiedenis, gericht tegen de terreur van de Duitsers. ‘We willen recht doen aan de moed van zeer velen’, zegt ze.

Vandaag 76 jaar geleden op 29 april 1943, beginnen de stakingen bij de machinefabriek Stork in Hengelo. Ze zijn een reactie op de Duitse bekendmaking om driehonderdduizend Nederlandse oud-militairen naar Duitsland weg te voeren. Van hieruit slaan de stakingen via telefoon en netwerken over naar vele andere delen van het land, waaronder Friesland (‘Melkstaking’), Limburg (‘Mijnstaking’), delen van Gelderland en Brabant. Röhl: ‘Het zwaartepunt lag buiten de Randstad, dat verklaart waarom de April-meistakingen nooit de aandacht hebben gekregen die ze verdienen.’