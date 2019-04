Overigens CCLIII

Het schoot me vaak te binnen, zo van: o ja, dat moet ik nog eens napluizen, zonder dat het ervan kwam, maar dezer dagen word ik er weer bij bepaald. Zou de gedroomde nieuwe burgemeester van Leeuwarden familie zijn van de gewezen burgemeester van Markelo. De naam van Sybrand van Haersma Buma zingt rond als nieuwe ketendrager van de Friese hoofdstad. Logisch, want zijn rol in de residentie lijkt volledig uitgespeeld.

Michiel van Haersma Buma was in zijn jonge zinderende jaren een decennium burgemeester van Markelo, het hereboerendorp der zeven heuvelen. Voor hem was dat het begin van een politieke carriere en tegenwoordig schijnt hij ergens watergraaf te wezen. Dat zal zijn eindstation zijn, want ik vermoed dat hij dik zestig is Voor zijn naamgenoot zal het burgemeesterschap het eindsstation worden, al is hij pas midden vijftig.

Uiteindelijk zijn het beide van origine Friese patriciërs. Kort na mijn bezoek aan de gemeenteraad van Markelo, de Roskam was net opgericht en ik maakte op het rijwiel een kennismakingsexpeditie door Twente, vertrok de burgemeester die me voorspelde dat de gemeente Twente dichter bij was dan ik dacht. Omdat het moest en het Twente 'doorzetmacht' zou geven. Ach, wat missen we ten onzent nu politiek-bestuurlijke zieners van dit kaliber.

De gemeentelijke herideling greep vier jaar later plaats. maar bleef in het hart van de regio beperkt tot een Hof van Twente en nog wat nog wat bijvangsten (Dinkelland, Twenterand, Rijssen-Holten, maar géén Twentestad), mede omdat het CDA van Sybrand die toen nog Jaap heette destijds tegen robuuste gemeenten stemde waar met de VVD van Michiel goed over viel te paten. Misschien zijn ze, nu ik er zo over nadenk, brouillebroeders.