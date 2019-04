Nieuwe bomen na vervanging riolering en waterleiding Wierden

WIERDEN - De gemeente Wierden wil nieuwe bomen planten aan de Wethouder Van Buurenstraat. Vanwege werkzaamheden gaat de straat ‘op de kop’, want de rioleringsbuizen en de hoofdwaterleiding moeten worden vervangen. De combinatie van werkzaamheden betekent dat de weg die de Nijverdalsestraat verbindt met de Kruissteenweg er slechts één keer uit komt te liggen.

Dat gaat dit najaar gebeuren, zo heeft de gemeente aangekondigd. Behalve dat de combinaie van werkzaamheden wel zo gemakkelijk is voor de bewoners (één keer overlast) is ze voor de gemeente voordelig, want de klussen kunnen als één project worden aanbesteed. Het gemeentebestuur noemt dit onbeschroomd uniek. De aanwonenden zijn enkele weken geleden geïnformeerd over de op stapel staande klus. Er leven in de buurt nog wel vragen over het aantal bomen dat na de werkzaamheden over de planning der werkzaamheden en het soort bomen dat zal worden gepoot.