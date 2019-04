CDA in Twenterand krijgt begeerde kandidaat ter opvolging Kerkdijk

VRIEZENVEEN/VROOMSHOOP – Het kandidaat-raadslid Akse, nummer één in de rangorde om het vertrokken raadslid Kerkdijk van het CDA op te volgen, laat deze drinkbeker aan zich voorbijgaan, wat betekent dat de weg vrij is voor kandidaat Uitslag-van Riggelen om de vrijgekomen zetel in te nemen.

Daarmee gaat een grote wens van Uitslag én van het CDA in vervulling, want op basis van de op hem uitgebrachte voorkeurstemmen zou Akse de opvolger zijn. Hij heeft laten weten dat zijn voorzitterschap van Manna hem verhindert toe te treden tot de gemeenteraad van Twenterand.

Dat past goed in de kraam van het CDA dat hiermee voorkomt dat de gehele fractie na het vertrek van de Vroomshoopse volksvertegenwoordiger Kerdijk uit Vriezenveners zou komen te bestaan, want fractievoorzitter Kuilder en de raadsleden Bramer en Jansen wonen ook in dit dorp.

Het bestuur dat het CDA wilde voorkómen dat de fractie nog meer dan nu wordt geafficheerd als een Vriezenveense partij en prefereert om deze redenen Uitslag boven Akse. Bovendien is het CDA dan de meest progressieve fractie, in die zin dat ze voor driekwart uit vrouwen zal bestaan en voor de ene helft uit protestantse en voor de andere helft rooms-katholieke politici.

Het voornemen bestaat dat, nu de kogel om het zo maar te zeggen door de kerk is, de wisseling van de wacht 21 mei plaatsgrijpt.