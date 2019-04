Van Mierlo wil in 2022 twintig procent energiebehoefte Almelo duurzaam

ALMELO/AADORP - Met de aanleg van een zonnepark aan de Aadijk maakt de gemeente Almelo naar eigen berichtgeving ‘grote stappen’ voor wat betreft ‘de 2030 CO² reductie-doelstellingen. De gemeente Almelo laat weten al jaren ‘aan de weg te timmeren voor duurzaamheid en innovatie’.De doelstelling is volgens wethouder Van Mierlo in de lopende raadsperiode twintig procent van het energiegebruik in Almelo duurzaam op te wekken.

Het zonnepark aan de Aadijk, nabij Aadorp, bestrijkt veertig hectare en biedt ruimte voor 120.000 zonnepanelen, wat goed zou zijn voor het stroomgebruik van zo’n tienduizend huishoudens.

De gemeente gaat voor aanleg en exploitatie in zee met Obton en SolarEnergyWorks. Dat laatste bedrijf verklaart in een persbericht onbeschroomd ‘het managen van verwachtingen dagelijkse kost’ te vinden. Een van de doelen van de ontwikkeling van het zonnepark is om het aanbod van duurzaam opgewekte stroom ‘te koppelen aan de lokale energievraag van Almeloërs’.