Het is vooral grappig, althans, bij mij werkt het hevig op de lachspieren, dat gedoe bij Forum voor Democratie. Politiek is in de grond van de zaak altijd theater, dat moet ook, theater is immers gesublimeerd leven. De casting is briljant. Mijn gedachten gaan uit naar een clownswagen. 'Dwerg dwerg, kom eens uit je berg, trol trol, kom eens uit je hol.'

Sapperdeflap. Er is wel een verschil. Pipo de Clown was echt, Thierry Baudet niet, want die speelt Oscar Wilde. Een schijnwereld met likeuren en eau de colognes. Oscar Wilde liet zich afbeelden als Dorian Gray en kocht daarmede de eeuwige jeugd, want in plaats van hij wordt de geportretteerde ouder. Hij ziet Henk Otten aan de muur hangen - en lacht.

Wij weten beter, wij hebben weet van Pipo de Clown en - jawel en jazeker - de Dikke Deur. Ik herinner me nu ook hoe het met de indiaan afloopt, Klukluk, die in dit tijdswricht - elke tijd zijn eigen casting - een gemankeerde strarechtadvocaat is. Zijn lijfspreuk was, als ik het wel heb: 'Haastige spoed maken zere voet.' Ach ja, Dorian Gray in Den Haag.