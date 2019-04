SGP kán twee gedeputeerden leveren in nieuw college Overijssel

ENSCHEDE/ZWOLLE - De politieke vraag in Overijssel is welke partij wil en mag aanschuiven bij CDA, VVD en Forum voor Democratie. De partij die wil (PVV) wordt met name door het CDA buiten de deur gehouden. De partij die mag (ChristenUnie) weigert het linkse pookje in een rechts vehikel te zijn.

Zoals bekend hapte eerder de PvdA wél toe, maar die partij werd teruggefloten door de achterban in Overijssel en ook door de landelijke partij. Het meest kansrijk lijkt, zo bleek vanavond in een tweede duidingsdebat, nu het aanhaken van de SGP te zijn, die zich bij monde van fractiechef Van Dijk openlijk distantieerde van zijn ChristenUnie-collega Te Velde toen hij onbekommerd solliciteerde. Het is niet nieuw, die brouille, in 2011 liet de ChristenUnie de SGP vallen voor de linzen van collegepluche.

Het zou om drie redenen uniek zijn in Overijssel, een straf-rechtse coalitie van VVD, Forum voor Democratie en SGP met het CDA als schaamdoek. Ten eerste omdat het CDA dan de meest linkse partij zal zijn, ten tweede vanwege een rechtse meerderheid in de statenzaal en ten derde met voor het eerst slechts één gedeputeerde, war sinds Kemperman/Kamperman altijd zo was in Overijssel.

Het kan nóg gekker.Als de suggestie van Van Dijk wordt overgenomen is de SGP de grote winnaar van de formatie, want als die partij de rechtse coalitie aan een meerderheid helpt en een gedeputeerde levert, heeft de SGP de macht waarlijk overgenomen, want zoals bekend betrekt Forum voor Democratie zijn wethouder ook uit de staatkundig-gereformeerde hoek in de persoon van ex-wethouder De Jong van de SGP te Staphorst. Wellicht beëindigt Van Dijk zijn politieke loopbaan als gedeputeerde! Handig als hij is zei de SGP-nestor, wiens geheugen prima is, vanaf 1848, niet uit te sluiten met 50-Plus te willen optrekken. En dat op de dat honderd en eerste verjaardag van de SGP.