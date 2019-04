SP in Hof van Twente hekelt huisvesting Rabobank in gemeentehuis

GOOR – Het is op zijn minst curieus dat de Rabobank zich kan en mag vestigen in het schip van staat der gemeente Hof van Twente in Goor. Dat vindt fractievoorzitter Kalter van de SP, waarbij hij wijst op de praktijken van de bancaire sector hier te lande.

De bedoeling is dat de Rabobank kantoor gaat houden in een deel van het gemeentehuis van Hof van Twente. Dit betekent volgens Kalter dat de ‘fysieke verwevenheid van openbaar bestuur en bank’ in de gemeente Hof van Twente de facto tot stand is gekomen.

Kalter wijst erop dat hij er vorig jaar voor pleitte de marketingorganisatie Hofmarketing in het gemeentehuis onder te brengen in plaats van in het dure oude gemeentehuis aan de Diepenheimseweg. Het college van burgemeester en wethouders wilde er niet aan omdat Hofmarketing een niet openbare/niet gemeentelijke organisatie is en dus juist niet vanuit het huidige gemeentehuis moest gaan opereren. Dat zou lijken op gemeentelijk bestuur en daarmee kunnen worden vereenzelvigd. Kalter wil nu van het college weten hoe het in dit licht bezien een commerciële bank huisvest.