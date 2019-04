Voormalig wethouder Tigchelaar te Hattem burgemeester Wierden

WIERDEN - De gemeenteraad van Wierden zal voorstellen voormalig wethouder Tigchelaar van de VVD te Hattem benoemen tot opvolger van burgemeester Robben, die in juni na negen jaar de kuierlatten neemt.

Bij de formatie van nieuwe college van burgemeester en wethouders in het oude vestingstadje, bekend van Anton Pieck en Ben Harsta (geboren in de Appelhof in Wierden), viel de VVD buiten de boot en daarmee ook wethouder (Doret) Tigchelaar, geboren en getogen in het schilderachtige stadje aan de IJssel.



Tigchelaar (59 jaar) wilde niet terugkeren in de gemeenteraad en ging iets doen ‘in het organisatiewezen’. En solliciteren, zoals op het burgemeesterschap van Wierden, van de IJssel naar de Regge.

Als wethouder stond naast de mensen, zeggen ze in Hattem, als politica van de VVD hamerde ze niet alleen op het aambeeld van verantwoordelijkheid, maar met dezelfde krcht op de verdraagzaamheid,

Met de komst van Tigchelaar heeft Twente zeven vrouwelijke ambtsketendragers, naast de burgemeesters Raven van Hellendoorn, Nauta van Hof van Twente, Haverkamp van Tubbergen, Kroon van Losser en (waarnemer) Van der Kolk in Twenterand. Er zijn ook zeven gemeenten met mannelijke burgemeesters.