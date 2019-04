Hof van Twente heeft plan woningbouw op volkstuinen Hemmelweg

MARKELO - Er zijn plannen voor de bouw van zestien starterswoningen op de huidige plek van een volkstuinencomplex aan de Hemmelweg te Markelo. Het zou al naar gelang de behoeft om zowel koop- als huurhuizen kunnen gaan. De gemeente Hof van Twente heeft berekend dat er veel te weinig woningen zijn in het 'heerendorp' en er behoefte bestaat aan zo'n 150 huizen, wat door onderzoek wordt gestaafd.

Er zou vooral belangsteling zijjn voor startershuizen en voor twee-onder-een-kappers. Tevens zou de gemeente Hof van Twente zeker op termijn moeten bevorderen dat meer woningen voor ouderen beschikbaar komen, Dit speelt trouwens ook in Delden. Uit een verdiepende analyse zou verder blijken dat appartementen in Markelo duidelijk minder in zwang zijn dan eengezinswoningen; men wil maaiveldwonen.