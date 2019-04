Dinkelland koopt vijf hectare 'ruilgrond' voor woningbouw in Tilligte

TILLIGTE - De gemeente Dinkelland heeft vijf hectare landbouwgrond verworven ten behoeve van de dringend gewenste bouw van woningen in het dorp Tilligte. De bedoeling is het perceel aan te wenden als ruilgronden bij de verwerving van grond voor dringend gewenste huizenbouw.

Vanuit de Dorpsraad Tilligte is al geregeld aangedrongen op woningbouw. Dat heeft te maken met het binden van jongeren die in het dorp willen blijven en het bieden van geschikte huizen voor ouderen die op den duur kleiner willen wonen en somtijds met aanpassingen. Ook is nieuwbouw volgens de Dorpsraad Tilligte van belang om het aanbod van voorzieningen op niveau te houden. Dan gaat het om winkels, sportclubs, scholen, sociaal-cultuerele verenigingen en maatschappelijke instanties

Op afzienbare termijn zou de noodzaak bestaan zo'n 25 woningen te bouwen. Er is, zei voorzitter Haamberg van de Dorpsraad recent in commissieberaad, haast geboden, waarbj hij wees op een recent gehouden enquĂȘte onder de dorpelingen. De mededeling van wethouder Blokhuis over de aankoop van vijf hectare 'ruilgrond' zal hem als muziek in de oren klinken.