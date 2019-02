VVD in Hellendoorn wil dat financieel wethouder Beintema aftreedt

NIJVERDAL - De positie van wethouder Beintema van Financiën en WMO is volgens de VVD in Hellendoorn onhoudbaar vanwege de oplopende tekorten der gemeente Hellendoorn en het 'Gaat u maar rustig slapen'-toontje van de wethouder. De driekoppige fractie van de VVD vindt trouwens dat ook burgemeester Raven uitermate zwak opereert door te pappen en nat te houden. Beintema houdt de raad volgens de VVD voor dat die zich geen zorgen moet maken en Raven wil volgens de VVD schouder aan schouder te strijden' om de tekorten het hoofd te bieden. Van 'deze manier van besturen' schrijft de VVD zich nadrukkelijk te distantiëren.

In een chaotische vergadering werd de gemeenteraad afgelopen donderdag zoals op deze site gemeld op de hoogte gebracht van een extra tekort van (voorlopig) drie miljoen euro over vorig jaar en moet er dit jaar nog eens zo'n vijf miljoen worden bezuinigd. En daarmee zal het nog niet gedaan zijn. Bovendien bleek ter vergadering dat waarschuwingen van ambtenaren van de werkvloer niet doordrongen tot het management, laat staan het college. Voor de VVD is de maat nu vol en het vertrouwen in de politiek verantwoordelijke wethouder weg.

Het is naar de mening van de VVD 'onvoorstelbaar' dat de verantwoordelijk wethouder Beintema met Financiën en WMO in de portefeuille zich in de raadszaal 'verstopte' voor de raad en medewerkers de kolen uit het vuur liet halen. 'Dat neemt echter niet weg dat de heer Beintema wel (politiek) verantwoordelijk is en blijft. Hiervoor kan de heer Beintema dan ook niet weglopen en wij hopen dan ook dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid neemt.'