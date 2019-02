Veel evenementengeld Overijssel gaat naar Enschede en Tubbergen

ENSCHEDE/TUBBERGEN - De provincie Overijssel verstrekt tienduizend euro aan een aantal evenemementen in Twente, waaronder het Maker Festival bij Tetem in Roombeek en het Booster Festival in de Enschedese binnenstad. Net als Enschede valt ook Tubbergen twee keer in de prijzen, namelijk met Jumping Schröder en Glasrijk Tubbergen.

Verder gaat er tienduizend euro naar het regionale Stiftfestival met Weerselo als epicentrum. Ook heeft de provinciale overheid tienduizend euro over voor de organisatie van Honderd Jaar Zilveren Kloot en voor een drietal sportieve evenementen, namelijk de Landgoed Twente Marathon, de Hellendoorn Rally en de Diepe Hel Holterbergloop.

De provincie heeft daarnaast budget voor 'kleinere onderscheidende evenementen' waarvan er 32 een bijdrage ontvangen. Een 'onafhankelijke adviescommissie' beoordeelt subsidieaanvragen door punten toe te kennen op het vlak van onderscheidend karakter, aansluitend bij profiel van de streek, gedragen door de lokale samenleving, regionale potentie en vernieuwend.