Vriezenveners gaan voorop in campagne van de SGP in Overijssel

VRIEZENVEEN - Bij de SGP wordt het reƫel genoemd dat de partij bij de verkiezingen in maart voor Provinciale Staten drie zetels weet te vergaren. Dat zegt het huidige commissielid Jonker uit Vriezenveen. Nu heeft de SGP twee statenleden en vertegenwoordigt Jonker de staatkundig-gereformeerden in een aantal commissies. Hij staat net als in 2015 op de derde plek achter het onbetiste boegbeeld Van Dijk uit Genemuiden en Ten Bolscher uit het Twentse bolwerk Rijssen.

Jonker vormt sinds vorig jaar de eenpersoonsfractie van de SGP in de gemeenteraad der gemeente Twenterand en denkt dit te kunnen combineren met een volwaardige plek in de Staten van Overijssel. In het programma 'Politieke Stem op Delta FM' liet hij recent weten al een dag minder te werken in zijn eierhandel annex caravanstalling aan het Oosteinde te Vriezenveen.

De provinciale campagne van de SGP gaat komende week (vrijdag) in Hardenberg van start, waarbij het niet alleen zal gaan over de provinciale verkiezingen, maar ook die voor het waterschap Vechtstromen, door de SGP trouwens consequent Reggestromen genoemd, waarvan de lijst zelfs wordt aangevoerd door een Vriezenvener, te weten kandidaat Engbers.

Ook de campagneleider van de SGP is een 'Vjennekloetn', te weten communicatiestrateeg Zomer. Volgens hem is het een bewuste keus om de SGP-campagne in Hardenberg te starten. 'Er wonen in deze regio veel SGP-stemmers en die willen we graag dicht bij huis ontmoeten. Hardenberg ligt ook mooi centraal in Oost-Overijssel, met knelpunten waar de SGP graag wat aan wil doen.'