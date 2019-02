Plan metamorfose Museum Hengelo klaar, nu nog de financiering

HENGELO - De herinrichting van Museum Hengelo zal vier fases beslaan. Een grote verbouwing van de hoofdingang is het eerst aan snee. Aansluitend volgen het inrichten van kamers in het Wilmink Van Benthemhuis, het installeren van (touch)screens in diverse kamers en het inrichten van een Kennis- en Informatiecentrum in de Van Leentzaal. Het probleem is dat voorshands de benodigde financiën groter zijn dan de beschikbare voor de uitvoering van de eerste fase.

Voor de nieuwe inrichting van de negentien ruimtes in het Wilmink– Van Benthemhuis tekende Job van der Veen een ontwerp. Gelijktijdig vindt het inrichten van de Escaperoom plaats. Verder worden in bijna alle kamers (touch)screens geïnstalleerd. Bezoekers wordt de mogelijkheid geboden zelf films en/of informatie op schermen op te vragen. Bovendien kan men zelf iets ‘te ondernemen’.

Op die manier wordt Museum Hengelo van een verzamelmuseum naar een beleefmuseum. De inrichting van een Kennis- en Informatiecentrum betekent een verhuizing van de afdelingen Fotoarchief, Filmarchief, Boekenarchief en Historischarchief van de bovenverdieping naar de begane grond (Van Leentzaal). Aansluitend verhuist de afdeling Textiel vanuit het Wilmink–Van Benthemhuis naar de bovenverdieping, waar ook de personeelsruimtes zijn. De huidige container gaat verdwijnen om plaats te maken voor uitbreiding van de tuin.