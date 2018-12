Gemeenteraad Hof van Twente wil door met burgemeester Nauta

GOOR - De gemeenteraad van Hof van Twente draagt burgemeester Nauta voor herbenoeming voor. Dat heeft de raad hedernavond besloten. Nauta laat in een persbericht weten 'blij' met het vertrouwen dat de gemeenteraad in haar stelt. De aanbeveling wordt via commissaris van de koning Heidema doorgestuurd naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Het bevalt Nauta, die Markelo ging wonen, prima in de Hof en in de rest van Twente. Ook in de regio speelt ze een aanmerkelijke rol; ze werd twee jaar geleden door de Roskam uitgeroepen tot Beste Bestuurder van Twente, omdat ze natuurlijk overwicht zou vertonen, bestuurlijke/politieke handigheid en (ver)bindende kracht heeft, in de gemeente, de gemeenschap, de gemeenteraad, zowel in ceremoniƫle als in informele omstandigheden.