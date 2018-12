Eerbetoon aan glazenier Jan Schoenaker, vanwege de kerstkaarten

OLDENZAAL - Met een bijzonder expositie geeft het Museum De Pelgrim in Oldenzaal aandacht aan het werk van de in deze stad geboren beeldend kunstenaar Jan Schoemaker die ruim een jaar geleden de laatste aden uitblies. Hij is vooral bekend als glazenier van (inter)nationale glazenier. Veel minder bekend is dat hij door de jaren heen veeel wit/zwarte kerstkaarten maakte die hij verstuurde naar zijn vrienden en kennissen.

Deze zelfgemaakte kaarten voorzag hij van zijn in Twents geschreven visie op de gebeurtenissen in Oldenzaal en omgeving. Het leek de directie van het Museum mooi om juist in de kersttijd een overzicht hiervan te laten zien. Het is meteen een mogelijkheid het vernieuwde museum onder de aandacht te brengen. Schoenaker overleed 9 oktober vorig jaar op 92 jarige leeftijd overleed, maar zijn werk spreekt volgens museumdirecteur Schipper nog bij velen tot de verbeelding. Ze zegt daarover: 'Het is prachtig om al deze schoonheden bij elkaar te zien en hoe oud Oldenzaal onder de loep werd genomen.'

Er vindt 9 januari in de Hofkerk een lezing plaats in aansluiting op de tentoonstelling. De expositie is tot eind februari te bezichtigen, dinsdag tot en met zaterdag van één tot vier uur en op zondag van twee tot vier. Eerste en Tweede kerstdag is het museum gesloten.