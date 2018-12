Plan voor windmolens in Vroomshoop zal raad én coalitie splijten

VROOMSHOOP - Er ligt een plan voor de plaatsing van twee wndmolens in Vroomshoop, één bij het sportpark De Bosrand en één nabij het bedrijf Eastborn op industrietrrein Linderflier. De gewiekte turbines zouden hoger worden dan die aan de A1. Het initiatief komt van de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk. De gemeente Twenterand zou formeel nog niet op de hoogte zijn De gemeenteraad is verdeeld over windenergie in het algemeen en torenhoge windmolens in het bijzonder.

Aanvankelijk was het plan van een werkgroep één mole t bouwe met een hoogtr van 190 meter, de hoogste van in elk geval Overijssel, achter het sportpark De Bosrand. Imiddels ligt er een plan voor twee kleinere windmolens, zij het nog altijd zo'n 130 meter per exemplaar, wat de hoogte is van de windmolens die ter hoogte van Deventer an de A1 zijn opgetrokken.

In de coalitie heeft de grootste partij GBT weinig op met windmolens in het landschap, zeker als ze kort op woningen en bedrijven staan. Daarentegen is de kleinste coalitiepartij ChrisstenUnie voor een mix van mogelijkheden om energie op te wekken, onder meer door zonneparken en windmolens. Het is wethouder Van Abbema van de ChristenUnie die in Twenterand over klimaat, energie en duurzaamheid gaat en van haar is bekend dat ook de optie wind nadrukkelijk in beeld moet zijn. De opositie in Twenterand is evenmin eensgezind als het gaat om nut en noodzaak van windenergie, want PvdA/GroenLinks zal vóór zijn, VVD en PVV tegen en van het CDA en de SGP zijn geen stellingnames bekend, want afhankelijk van locatie, effect en eventuele bezwaarschriften.