Twence in Hengelo neemt Empyro over van BTG in Enschede

HENGELO/ENSCHEDE - Het afvalverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence in Hengelo neemt de fabriek Empyro van het Enschedese bedrijf Biomass Technology Group over. In de fabriek wordt biomassa omgezet in pyrolyse-olie, groene stoom en elektriciteit. De overname krijgt 1 januari zijn beslag vanaf die datum is BTG onderdeel van Twence.

De fabriek zou worden overgenomen om deze manier van schone energie opwekken internationaal te verspreiden. De bedoeling is deze technologie wereldwijd uit te rollen en daarmee een bijdrage te leveren aan de energietransitie. De Empyro-installatie is de eerste installatie in de wereld die op commerciƫle schaal tot stand is gekomen, maar nu toch in overheidgestuurde handen komt, want Twence is eigendom van Twentse gemeenten.