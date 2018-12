SGP in Twenterand broedt op indienen normen- en waardenmotie

VRIEZENVEEN - Het raadslid Jonker van de SGP in de gemeente Twenterand overweegt een motie in te dienen om een verbod in te stellen op vloeken en onwelgevoelijk taalgebruik. Dat heeft fractlievoorzitter (en enig raadslid) Jonkervan de SGP vanavond laten weten in het lokale televisieprogramma 'Politieke Stem op Delta FM'. Hij heeft zich hieromtrent bij de gemeente Rijssen-Holten laten informeren over de Algemene Plaatselijke Verordening die daar van toepassing is, inclusief een verbod op vloeken en onwelgevoeglijk taalgebruik.

Dat niet alles handhaafbaar is zegt Jonker niets, want dat is met veel meer ge- en verboden het geval, het gaat ook om het signaal. 'Dat we 30 kilometer-zones hebben, wil toch niet zeggen dat op elke straathoek een agent of boa staat om bekeuringen uit te delen.'

De overheid, in dit geval de gemeentelijjke, zou een instrument in handen moeten hebben om op te kĂșnnen treden. Het gaat er ook om in te kunnen grijpen als verbale overlast wordt veroorzaakt, waarbij Jonker verwijst naar ongeregeldheden in Vroomshoop, nabij Het Punt, waar jongeren zich aan niets en niemand iets gelegen laten liggen. 'Er is bijna geen ontzag meer', aldus het staatkundig gereformeerde raadslid, dat naar eigen zeggen merkt dat het steeds meer gaat, ook in de politiek, hoe we met elkaar omgaan, en dat niet alles altijd moet kunnen.

'De verloedering van de samenleving vind ik een heel strak punt', aldus Jonker. Er moet naar zijn mening duidelijk worden aangegeven wat nog wordt getolereerd en wat niet, wat hij overwwegt te vervatten in wat dan een waarden- en normen-motie zal zijn.