Roosdom-Tijhuis bouwt naarstig verder in Marslanden Hardenberg

HARDENBERG/RIJSSEN - In het deelgebied Havezate Es van de Hardenbergse woonwijk Marslanden worden er hoogte van de buurtschap Collendoorn is negentig vrijstaande woningen op ruime kavels gebouwd. Het plan houdt volgens het gemeentebestuur rekening met het bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakter van dit gebied.

De gemeente werkt nauw samen met het bouwbedrijf Roosdom Tijhuis te Rijssen. Marslanden ligt ten noorden van Hardenberg en er zijn de afgelopen jaren al z'n twaalfhonderd woningen gebouwd, een winkelcentrum en scholen. Er is komende jaren naar verwachting ruime behoefte aan meer nieuwe woningen in Hardenberg, waarbij met name de vraag naar vrijstaande woningen toeneemt, onder meer in het duurdere segment.

De grootte van de kavels varieert van zeshonderd tot 3.500 vierkante meter. Het plan houdt rekening met het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied, waarbij bomen, lanenstructuren en hoogteverschillen worden behouden. Het centrale hoger gelegen deel van de es blijft onbebouwd.De woningbouw aan de zuidrand van Havezate Es sluit meer aan bij de rest van Marslanden; de woningen staan er iets dichter op elkaar.