Begin volgend jaar klare wijn over toekomst Aloysiusschool in Losser

LOSSER – Begin volgend jaar moet de gemeenteraad van Losser besluiten of de leegstaande Aloysiusschool in het dorp moet worden verbouwd tot woningen of dat het pand tegen de vlakte mag teneinde er een supermarkt op te trekken. Er wordt in al jaren gesproken over de toekomst van de voormalige Aloysiusschool aan de Kerkstraat. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in februari komend jaar de definitieve keuze te maken. Bij de besluitvorming dienen volgens het college de plannen voor de herontwikkeling van het oude postkantoor aan de Raadhuisstraat ‘nadrukkelijk’ te worden betrokken.

Er lopen al acht jaar gesprekken met Ten Brinke Vastgoedontwikkeling dat de school wil school afbreken en er een ‘nieuw beeldbepalend pand’ te bouwen voor een Jumbo-supermarkt. Dit concern verlaat in dat geval het huidige pand aan de Brink. Het oude postkantoor wordt in de plannen van Ten Brinke, die dit pand al in bezit heeft, vervangen door een appartementencomplex, zodanig dat er een brede verbinding en goede zichtlijn ontstaat tussen de Raadhuisstraat en winkelcentrum De Brink. De verplaatsing van de supermarkt wordt inhoudelijk ondersteund door een rapport van het economisch adviesbureau Stec Groep, dat veel voor gemeenten werkt.

Het plan van projectontwikkelaar BijoNt om de karakteristieke school te verbouwen dateert van vorig jaar. BijoNt wil er acht appartementen met tuin realiseren. Het oude postkantoor wordt ook in de plannen van BijoNt gesloopt en vervangen door opvallende nieuwbouw. In de nieuwbouw komen op de verdieping zes appartementen. Op de begane grond komen commerciële ruimtes. De doorgang naar winkelcentrum De Brink wordt in het plan van BijoNt beperkt verbreed. In het plan van BijoNt blijven de huidige kastanjebomen aan de Kerkstraat waarschijnlijk nog staan (op termijn moeten ze vrijwel zeker weg, omdat ze ziek zijn). In het plan van Ten Brinke worden de bestaande kastanjebomen meteen vervangen door nieuwe bomen. In beide plannen is naar de inschatting van het college voorzien in de aanleg van voldoende parkeerplaatsen.