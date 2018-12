Overigens CXXXIII

Tja, dan kun je wel van alles vinden en willen, maar een grotere kans op een beter leven dan dit leven bestaat er niet. En dan heb ik het over het bestaan in onze Noordzeedelta.

Ik ben van de generatie die in de meest vrijzinnige, welvarende, democratische en opengegooide samenleving ooit opgroeide, en alles werd bij het zich aaneenrijgen der jaren van kind tot adolescent tot volwassene alleen maar beter, vrijer en voller - misschien wel te veel van het goede.

Mijn ouders waren kinderen van de jaren dertig, maakten de oorlog mee, moesten wederopbouwen wat mijn generatie zomaar in de schoot viel. Natuurlijk is er armoe en onrecht in Nederland, en dat is gezien het voorgaande des te pijnlijker, zij het in mondiaal verband allemaal relatief.

Aan voetveegvale einders en zwartomrande contouren kondigt zich een ommekeer aan. Niemand weet welke kant het op zal gaan, ik ben er lang niet gerust op, want een beter leven dan dat ik leefde en een betere tijd dan die ik zag wegtikken bestaan er niet, besef ik in mijn onstuimig herfsttij.