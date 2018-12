Opnieuw provinciaal smeeroliegeld voor leerwerktajecten Overijssel

DEN HAM/ENSCHEDE - De provincie Overijssel stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor vijfhonderd leerwerktrajecten. Dit is een uitbreiding van het succesvolle duizend kansen-plan. In de gemeente Twenterand deed eerder Koskamp Automaterialen een beroep op dit geld voor de opleiding van 33 personen tot logistiek medewerker. En in Enschede toucheerde Axent Groen in Enschede provinciaal geld voor een speciaal traineeship om dertig mensen op te leiden tot groenmedewerker.

Er is volgend jaar een bedrag van 1,25 miljoen euro beschikbaar. Dit betekent dat er voor vijfhonderd leerwerktrajecten geld op de Overijsselse plank ligt. Gemeenten, ondernemingen en onderwijsinstellingen kunnen een subsidie aanvragen voor jongeren, ouderen en statushouders om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het gaat om co-financiering, waarbij de aanvrager een even groot bedrag als de provincie op tafel moet leggen. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is 2.500 euro.

Van de eerste tranche van de regeling werden ten met november al 1.026 aanvragen ingediend, waarvan 544 in Twente. Volgens gedeputeerde Van Hijum 'kunnen we het ons op de Overijsselse arbeidsmarkt niet permitteren om mensen aan de kant te laten staan'. Hij wijst erop dat er volop vacatures zijn en dat toch niet iedereen aan de bak komt. 'Met leerwerktrajecten bieden we kwetsbare groepen net dat zetje. Dat is goed voor hen én voor de Overijsselse economie.'