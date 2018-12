Heftige tegenstand tegen bouw zes landhuizen in natuur Haaksbergen

HAAKSBERGEN – Er is massief verzet tegen het plan om zes ruim-bemeten bouwkavels uit te geven, van zo’n twaalfhonderd vierkante meter per perceel, in de ruimte tussen de Enschedesestraat en de Oude Enschedesestraat. De huidige eigenaar Diepemaat wil het bestaande tankstation afbreken, mede doordat hij vanwege de aanleg van de nieuwe N18 veel omzet mist. Ook wil Diepemaat de rommelige bedrijfsbebouwing met de bestemming detailhandel slopen, want hij heeft plannen voor de vestiging van een Aldi of Lidl in de panden laten varen.

De grondtoon in de kritiek betreft het toevoegen van agrarische gronden met belangrijke natuurlijke waarden aan de bouwpercelen. De verkoop van deze agrarische gronden als zes bouwpercelen zou Diepemaat tussen de twee en half en drie miljoen euro opleveren, maar veel maatschappelijke onrust en aantasting van natuur en milieu veroorzaken als ook het cultuurhistorische hoevenlandschap.

Veel bewoners van de Enschedesestraat vrezen de verwoesting van hun woongenot door de bouw van riant landhuizen aan de oude Enschedsestraat en het doortrekken van de Leemdijk.

Er klonk in het commissieberaad met insprekers veel kritiek, van omwonenden, van een ondernemer die al jaren niks mag met een kleine camping, van een woordvoerder van een organisatie van natuur en milieu, plus – toch opvallend – voormalig wethouder Van Vlaanderen die van mening is dat de instemming op gespannen voet staat met gemeentelijk beleid en dat het gemeentebestuur beter zelf dit type kavels kan aanbieden.