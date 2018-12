CDA wil tempo van Traag voor waterstoftankstations in Overijssel

AGELO - Er dienen volgens de statenfractie van het CDA in Overijssel twee waterstoftankpunten de provincie te komen, waarvan één in Twente en de andere in West-Overijssel. Volgens statenlid Rutten uit Agelo in de gemeente Dinkelland moet gedeputeerde Traag van Energie, Duurzaamheid en Vergunningverlening daar rap werk van zien te maken.

Om een waterstoftankpunt te krijgen is subsidie van de rijksoverheid nodig nodig en is hulp van de provinciale overheid gewenst. Om die reden vindt Rutten dat de provincie dit initiatief moet ondersteunen. Behalve gedeputeerde Traag van D66 kan haar collega Van Hijum van het CDA meeduwen, want hij is van gedeputeerde Economie en Financiën.

Rutten stelt er morgen vragen over. Op voorhand lijkt ze zich te beperken tot Traag: 'Ik wil graag van de gedeputeerde weten of zij bereid is op korte termijn met de betrokken wethouders in gesprek te gaan hierover en de Staten vervolgens te informeren. Het zijn initiatieven zoals deze die gaan zorgen dat we de omslag naar hernieuwbare energie gaan maken.'