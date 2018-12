Twenterand werkt met Extend (Soweco) aan duurzame arbeid

VRIEZENVEEN/ALMELO - Om ook mensen met een kwetsbare arbeidspositie structureel aan het werk te krijgen schakelt de gemeente Twenterand het bedrijf Extend in, een onderdeel van de sociale werkvoorziening Soweco.

De toename van het aantal banen in de gemeente betekent ook in Twenterand een afname van de werkloosheid, maar onvoldoende robuust om iedereen een baan te bieden. Om dit te veranderen gaat de gemeente met Extend in zee, waartoe wethouder Van Abbema vandaag haar handtekening zette.

Bij de aanpak van Extend is er veel aandacht voor wat ‘duurzame uitstroom’ wordt genoemd. Dat houdt in dat mensen voor langere tijd ergens werk kunnen verrichten, wat een stap kán zijn naar regulier betaalde arbeid. Eigenlijk is het wat voorheen ‘beschut werk’ heette. De bedoeling is in het kader van de Participatiewet maatwerk te bieden.