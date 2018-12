Kwart miljoen van gemeente voor sociale huurwoningen Oldenzaal

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal stelt een kwart miljoen euro beschikbaar voor de bouw van levensloopbestendige en energiezuinige sociale huurwoningen door de woningcorporatie WBO. Er zullen 21 woningen aan de Burgemeester Storkstraat verrijzen, op de hoek met de Kistemakerstraat in Zuid-Berghuizen,met lift en zonder gas, plus vijftien huizen in het woongebied Stakenbeek. De woningen worden naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar opgeleverd.

De gemeeente Oldenzaal ziet deze bouw als een stimulering van de zogenoemde prestatieafspraken die met de woningcorporatie over kwantiteit en kwaliteit zijn gemaakt in combinatie met de gemeentelijke ambitie in de stedelijke vernieuwing bij te dragen.

Enerzijds gaat het om de bevordering van de betaalbaarheid en de bereikbaarheid van sociale huurwoningen. Anderzijds kunnen de middelen voor stedelijke vernieuwing volgens het college van burgemeester en wethouders worden ingezet voor de aanpak van de openbare ruimte na sanering van zogenoemde 'rotte kiezen' in de stad en de aanpak van openbare ruimte aansluitend bij het Masterplan Binnenstaden overige binnenstedelijke plekken in de Hanzestad.