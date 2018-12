Extra geld restauratie, verduurzaming en herbestemming monumenten

DELDEN - Voor het restaureren én het verduurzamen en/of herbestemmen van monumenten is meer geld beschikbaar. Het gaat om vier ton subsidiegeld waarop eigenaren (gemeenten en particulieren) een beroep kunnen doen. De provincie Overijssel stelt het geld beschikbaar in het Cultuurfonds voor Monumenten. Er is nu in totaal 1,4 miljoen voorhanden. Ook komt er kos daarvan een verhoging van het maximum leningsbedrag.

Met deze financiële injectie beoogt de provinciale overheud eigenaren extra ondersteuning te geven in het behoud van monumenten. Ook gemeenten krijgen zo een stimulans voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden. Zij hebben ook een rol bij het beoordelen van de kosten en de monumentale kwaliteiten met name bij kwetsbare interieurs. Om een monument te behouden is het behalve restauratie steeds vaker verduurzaming van belang, somtijds gekoppeld aan een nieuwe bestemming. Vaak zijn monumentale gebouwen slecht geïsoleerd. Een stimulans bij de investering om het pand te verduurzamen kan een enorme kostenbesparing voor de eigenaar betekenen op de energiekosten.

Daarnaast wordt het maximum leningsbedrag van de Cultuurfonds-hypotheek verhoogd naar twee ton. Er kan aanspraak gemaakt worden op dit fonds in de vorm van de laagrentende hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds.