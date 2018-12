Linkse fracties Almelo zetten tanden in spoedtandzorg te Enschede

ALMELO - De fracties van PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar in Almelo maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de tandartszorg in het weekend. Voor spoedbehandeling moet men naar de Tandarts Post Twente in Enschede tegenover het nieuwe ziekenhuis. Ze dienen een geldig identiteitsbewijs en zorgverzekeringpas mee te nemen. Betaling is alleen mogelijk per pin of creditcard direct na behandeling.

De maatregel, naar de vier fracties vermoeden ingegeven om diverse (efficiency)redenen, kan volgens hen consequenties hebben voor mensen met weinig geld. 'Onze fracties maken zich zorgen over het door deze maatregel verslechteren van de toegang tot deze zorg, zowel op het punt van bereikbaarheid als de betaling.'

Het is volgens hen zeer de vraag of mensen met een smalle portemonnee (of op leefgeld bij schuldhulpverlening), want ze moeten openbaar vervoer regelen zonder een netwerk dat hen kan bijstaan. 'Als je geen geld hebt, geen eigen pinpas (in beheer), geen auto, geen OV-mogelijkheid, kortom, als er zoveel drempels zijn: hoe helpen we deze mensen die (door pijn) met spoed naar de tandarts moeten over deze drempels?'

De vier progressieve fracties willen van het college van burgemeester en wethouders weten of het zijn invloed in Twente wil aanwenden om de 'maatregel in te trekken dan wel verzachten'.