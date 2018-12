Enter wil woningen, dat lukt nauwelijks, wel zonnepanelen in zwang

ENTER – De roep om meer woningbouw in Enter is groot, maar in plaats van woonwijken (tweede fase Berghorst) komen er rondom het dorp zonneparken. Het nieuwste plan betreft een zonnepark nabij de A1 aan de Trelliesweg. Er ligt verder een plan aan de andere kant van het dorp aan de Achteresweg op nu nog agrarische grond tussen de N347, de Rijssenseweg en de Elsgraven dertigduizend zonnepanelen aan te leggen. Enter ziet de zon energiek schijnen.

Het eerstgenoemde plan betreft een initiatief van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter, die ook in de Weuste te Wierden al een zonnepark exploiteert. De stichting biedt inwoners de gelegenheid te participeren en de grondeigenaar krijgt elk jaar een zeker bedrag aan pacht. Het tweede plan, van agrariër Kosters, dat trouwens eerder werd ingediend, gaat eveneens uit van de bereidheid omwonenden te laten meepraten en meeprofiteren. Bovendien wil Kosters investeren in de directe omgeving door wandel-, fiets- en mountainbikepaden aan te leggen.

De gemeenteraad van Wierden dient zich over beide plannen nog een oordeel te vormen en begint daarmede al in de loop van januari, voorshands puur in oriënterende zin.