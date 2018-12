Alle hens hoognodig aan dek voor aantrekkende economie Twente

HENGELO – De grootste opgave voor de Regio Twente is het vinden van voldoende geschikte arbeidskrachten. Volgens zegsvrouw Nieuwmeijer van de Twente Board zijn ‘de stoere werklustige jongeren uit de Twentse dorpen echt op’ en moeten werkgevers ‘creatief zijn bij de invulling van vacatures en zich meer op andere groepen richten’.

Nieuwmeijer wijst, sprekend bij de presentatie van de Twente Index, op ‘onbenut arbeidspotentieel’ bestaande uit bijna dertigduizend Twentenaren die overwegen (weer) te gaan werken. Ze spreekt in dit verband over ‘een interessante maar ook vergeten groep’ die zou moeten worden ‘verleid’ om aan de slag te gaan. Bedrijven en instellingen in Twente doen het volgens deze Index vrijwel op alle aspecten beter dan de Nederlandse economie. De regio zou zich, zo wordt geconsateerd, zelfs ontwikkelen tot één van de motoren van de Nederlandse economie. De werkgelegenheid is sterk toegenomen. In Twente werken nu meer dan 300.000 personen en de werkloosheid daalde van 19.000 naar 12.500, zijnde 3,9 procent, nog slechts een tiende boven het landelijk percentage. Het aantal ww-rechten daalt sterk. Een teken dat de economische groei nu ook meer kwetsbare groepen bereikt, blijkt uit het feit dat het aantal mensen in de bijstand daalt.

Ook de komende jaren heeft de Twentse economie behoefte aan veel arbeidskrachten, niet alleen voor de toenemende vraag naar werk door de hoogconjunctuur, tevens ter vervanging van werknemers die met pensioen gaan. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met theoretische opleidingen, ook – in aantallen zelfs meer – om mensen met praktische opleidingen.