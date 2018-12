Klein Amsterdam van De Groot Vroomshoop duurzaam-flexibele school

VROOMSHOOP/AMSTERDAM - De basisschool Klein Amsterdam opent in januari de deuren van een schoolgebouw dat uit 34 houten modules van De Groot Houtbouw te Vroomshoop is opgebouwd. Dat gebeurde direct vanaf de vrachtwagen op een tijdelijke plek, want de school zal tenminste één keer worden verplaatst, voordat de definitieve kavel beschikbaar is.

Daarom heeft De Groot Vroomshoop, een onderdeel van VolkerWessels, in samenwerking met SeARCH Architecten en basisschool Klein Amsterdam een unieke huisvestingsoplossing gecreëerd: verplaatsbare en multifunctionele huisvesting van permanente kwaliteit. De school is daarenboven gemaakt van duurzaam hout uit duurzame bossen.

De school kan op termijn naar believen worden uitgebreid of verkleind. Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig inspelen op groei, krimp of een andere huisvestingsbestemming. Klein Amsterdam is een nieuwe school in Amsterdam-Noord met een eigen, inpandige buitenschoolse opvang. De school is voor kinderen van alle achtergronden, gefinancierd door de rijksoverheid.

Andere scholen te Amsterdam dienden bezwaren in tegen de komst van de school, mede omdat er in 'Noord' genoeg aanbod zou zijn, maar de gemeente, de schoolstichting en uiteindelijk de rechter verwierpen die en wezen daarbij op de onderwijsvernieuwing. Klein Amsterdam moet een basisschool worden waar kinderen leren in de 'tussenruimte' waarmee de initiatiefnemers bedoelen de dat school niet alleen over school gaat, maar dat 'thuis' en 'de stad' ook de school in komen.