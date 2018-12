Op de zandrug bij Sibculo/Westerhaar natuurlijke mountainbikeroute

SIBCULO/WESTERHAAR - Met een mountainbiketocht nabij een Natura 2000-gebied is vanochtend weer een route toegevoegd aan wat een Twentebreed mountainbikenetwerk moet worden. Het mountainbiken wint steeds meer aan populariteit.

Met steun van de Regio Twente worden al bestaande mountainbikeroutes aan elkaar geknoopt en nieuwe 'verbindingsstukken toegevoegd. Aldus ontstaat een netwerk van een slordige zevenhonderd kilometer. De route op de noordflank van Twente ligt in een historisch en natuurlijk bijzonder gebied. Het is namelijk bij het zuchtende en zompende hoogveen (tussen Engbertsdijk en Paterwal) dat een beschermde Europese status heeft en bij de rugdorpen Westerhaar en Kloosterhaar, met daartussen het oude Sibculo met zijn vergeestelijkte verleden.

Het is goed fietsen over deels oude en deels nieuwe routes voor mountainbikers, die met elkaar zijn of nog worden verbonden. De opzet is dat vrijwilligers van in dit geval de Wielerclub Twenterand verantwoordelijk zijn voor de met elkaar verknoopte routes.