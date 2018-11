Burgemeester van Enschede ook fietsambassadeur van Overijssel

ENSCHEDE - Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Regio Twente, is officieel toegetreden tot OFC Immer Weiter. Hij wordt Stoker van de Overijsselse Fietsambassadeurs Club. Voormalig topwielrenner, oud-ploegleider en bestuurslid De Rooij heeft de burgemeester de bijbehorende versierselen opgespeld.

De Stokers van Immer Weiter zijn personen, die het fietsen en de fiets in Overijssel ondersteunen, promoten en stimuleren. Andere Stokers van Immer Weiter zijn onder andere gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel en collega-burgemeesters Welten van Borne en Hofland van Rijssen-Holten.

Immer Weiter is in 1871 opgericht door een aantal studenten van de HBS in Deventer. Zij richtten de eerste echte Nederlandse wielerclub op: de Deventer Vélocipède Club Immer Weiter. De stichting ondersteunt het fietsen in de volle breedte door fietsevenementen te promoten, deel te nemen aan fietsevenementen en door samen te werken met talrijke organisaties en personen, die het fietsen in Overijssel willen stimuleren.

Burgemeester Van Veldhuizen draagt het fietsen een warm hart toe. Als actief wielrenner legt hij per jaar duizenden sportieve kilometers af en neemt hij regelmatig actief deel aan wedstrijden. De burgemeester is enthousiast over de doelstellingen van Immer Weiter. 'Het is een geweldige eer Stoker bij Immer Weiter te mogen zijn. Iedereen die echt fietsen onder de huid heeft, begrijpt dat. Het is een Overijssels fietsgevoel waar ik anderen graag mee zou willen besmetten en laat een Stoker daar nu precies voor zijn! Ait Vedan!' Immer Weiter is er van overtuigd, dat fietsen bijdraagt aan de toename van het levensgeluk. Ook wil Immer Weiter de provincie Overijssel en het Oosten positioneren als veelzijdige en attractieve fietsregio. De leden van de Stichting zijn ware fietsambassadeurs.