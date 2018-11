Enschede geeft herrie in de tent voor start Omgevingsdienst Twente

ALMELO/ENSCHEDE – De nieuwe Omgevingsdienst Twente heeft na een moeizame aanloop nog steeds last van interne troebelen, waardoor de gemeente Enschede minder geld bijdraagt en bijgevolg minder ambtelijke inzet. Formeel is de gemeenteraad van Enschede tegen de begroting, maar in andere gemeenten wordt gezegd dat het 'de grootste gemeente van Twente' ook 'behoorlijk steekt' dat de gemeenschappelijke regeling der veertien gemeenten in het stadhuis van Almelo is gehuisvest, dat centraal in Twente ligt en ruimte genoeg heeft.

Sindsdien zou Enschede de boel traineren, wat betekende dat na de oprichting in oktober 2017 snel duidelijk werd dat een officiële start niet zoals gepland per januari 2018 zijn beslag kon krijgen, maar pas in 2019, wat dus in ruzieachtige sfeer gebeurt. De provinciale overheid zou de plooien glad moeten strijken, omdat ze ook binding moet bevorderen en toezicht dient te houden. Saillant is dat directeur Strebus voormalig milieuambtenaar in de gemeente Enschede is, maar wel een poos elders in den lande werkte. onder meer in de regio IJssel-Veluwe.

Voor de veertien gemeenten voert de Omgevingsdienst de wettelijke milieutaken uit op het gebied vanalles terzake vergunningverlening, toezicht en handhaving.