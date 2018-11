CDA in Overijssel wil dam opwerpen tegen wildgroei zonneparken

ROSSUM - De statenfractie van het CDA in Overijssel vindt dat moet worden gewaakt voor al te veel enthousiasme met betrekking de aanleg van zonneparken op grond die daardoor vaak aan voedselproductie (landbouw en veeteelt) wordt onttrokken.

In een persbericht van het provinciale CDA wordt over een ‘wildgroei aan zonneparken’ gesproken en dat is volgens het statenlid en coming CDA-lady Rutten uit Rossum ‘niet gewenst’. Rutten woont in Noordoost Twente waar de vier gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen onlangs aangaven dat ze stevig in zonneparken willen investeren. Naar het idee van Rutten is het beter met een stimuleringsregeling te bevorderen asbestdaken te vervangen door zonnepanelen op daken van boerderijen, burgerhuizen en schuren in het buitengebied.

Rutten laat zich alsvolgt citeren: ‘Als CDA zijn we van mening dat er in Overijssel nog meer dan voldoende ruimte is voor zonnepanelen op (bedrijfs)gebouwen. We moeten zuinig omgaan met onze groene ruimte. Daarnaast vinden we het van groot belang dat de provincie de gemeenten ondersteunt met beleid om versnippering van het landschap te voorkomen.’ Ook wil het CDA waken voor ‘verrommeling’ van het landschap, zeker een Nationaal Landschap.