Voor ateliers kunstenaars Enschede is ook Wegener-pand in beeld

ENSCHEDE - In de loop van volgend jaar komt wethouder Diepemaat van Enschede met voorstellen over eeen versterkt atelier- en broedplaatsenbeleid. Er vinden nog dit jaar gesprekken plaats over de mogelijkheid de panden van de atelierstichtingen Werkhaven aan de Minkmaatstraat en Zessprong aan de Kottendijk aan te kopen, door te verkopen en/of te verhuren.Ook loopt onderzoek naar de haalbaarheid van tijdelijke ateliers voor kunstenaars in te richten in het voormalige gebouw van Van der Loeff /Wegener aan de Getfertsingel.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen die de raadsfractie van het CDA recentelijk stelde aan het college van burgemeester en wethouders, waarin fractievoorzitter Koc gewag maakt van christendemocratische zorgen op dit punt.

Het college van burgemeester en wethouders laat weten de ambitie te hebben nog meer dan nu het geval is creatieve broedplaatsen te creƫren waar (jonge) kunstenaars, creatief technologen, architecten en andere creatievelingen een betaalbare atelierruimte kunnen betrekken. Het college ziet voor zichzelf een faciliterende en regisserende rol. Formeel heeft de gemeenteraad hierbij geen rol, maar Diepemaat zal de raad wel op de hoogte houden, afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken/ onderhandelingen.