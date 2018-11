CDA wil alsnog startersappartementen op plek Rabobank in Delden

DELDEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente zou volgens de raadsfractie van het CDA in gesprek moeten moeten over het aantal en het soort appartementen op de plek van de voormalige Rabobank in Delden. Een jaar geleden was er sprake van twaalf appartementen voor starters en nu zouden er de helft of nog minder komen en dan ook nog in een hogere prijsklasse.

Naar de mening van de christendemocraten moet de gemeente in gesprek met de projectontwikkelaar Nystaete Group met als inzet dat er alsnog, vanwege de aanmerkelijke behoefte, voor starters wordt gebouwd. Nystaete is het investeringsvehikel van de Oldenzaalse zakenman Nijkamp van voorheen Nijkamp&Nijboer.

Er moet naar het oordeel van het CDA in Delden bovendien een herhaling worden voorkómen van de situatie aan het Ressingplein in het Twickelstadje, waar sprake was van langdurige leegstand op de begane grond vanweg allerhande toestanden met eigendommen en handelsbelangen. Het college van burgemester en wethouders zal in eerste instantie schriftelijk reageren op de vragen van het CDA-raadslid Van Groningen.