Nieuwe bestemming wacht Willibrorduskerk in Vroomshoop/Geerdijk

VROOMSHOOP/GEERDIJK – De vraag is niet of de Willibrorduskerk in Vroomshoop/Geerdijk aan de rooms-katholieke eredienst wordt onttrokken, maar wanneer. Voor de vieringen komen nu per keer gemiddeld veertig beminde gelovigen bijeen.

En de woorden uit Mattheus 18 (Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden') zijn met betrekking tot de kerk op de oever van het kanaal Almelo-De Haandrik niet meer van toepassing, want de vitaliteit en de financiën zijn heden ten dage ontoereikend om een gemeenschap der heiligen een godshuis te bieden.

meer volgt