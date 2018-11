Overigens XCIX

Op de radio hoorde ik vandaag dat Emile Ratelband twintig jaar jonger wil worden dan hij is. Dat lijkt me niet zo'n probleem. Altijd een schreeuwende kleuter geweest. Hij is 69, ik dacht dat hij toch zeker 96 moest zijn, maar nee dus. Hij wil nu 49 zijn. Ik vind dat hij moet doorpakken, dus 70 jaar terug en dan zijn aanstaande moeder influisteren dat ze zich niet door die engerd moet laten bevruchten. Dat ze tegen die lul-de behanger zegt: 'Tsjakka, zjakkes, wegwezen jij, lelijkerd, dit moeten we de wereld niet aandoen.'

Want dáár heeft die ratelaar gelijk in, alles kan. Hij wil ook geen AOW hebben. Is te regelen. Ik hoor zojuist dat hij na de rechtszaak over zijn eis dat hij offficieel, dus voor de wet, 49 wil zijn, naar zijn gevoelsleeftijd, nu ook beweert dat één van zijn draagmoeders zwanger is van zijn baby. Eén van zijn draagmoeders? Waarom niet alle 69, want zoveel gevoelsleeftijd en zoveel egocentrisme, dat krijg je in nog geen 68 baarmoeders voor mekaar. Laat hij ze allemaal bevruchten. Voor zijn 70ste (of 50ste) is de uitvaart.