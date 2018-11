Ceremonie bij ingebruikneming kunstgrasvelden vier clubs Nijverdal

NIJVERDAL - De voorzitters van de voetbalclubs De Zweef, DES en Hulzense Boys en de hockeyvereniging HCNH zullen zaterdag met burgemeester Raven van de gemeente Hellendoorn en directeur Boers van TenCate Grass in Nijverdal de officiële opening van vier kunstgrasvelden in de gemeente Hellendoorn verrichten.

Er zijn drie 'innovatieve voetbalvelden' en één 'waterveld voor hockey' aangelegd bij de vier verenigingen. Gesproken wordt over een resultaat van goede samenwerking tussen sportclubs, leverancier en gemeente. Reden genoeg om deze duurzame, onderhoudsarme en innovatieve velden gezamenlijk officieel te openen.

Alle vier de verenigingen worden door delegaties van de betrokken clubs bezocht, waarbij de voorzitters Bergboer van Hulzense Boys, Heuver van De Zweef, Van Boxtel van HCNH, Broekman van DES iets over clubs en accommodaties zeggen. Aansluitend spreekt burgemeester Raven en ze zal ook een officiële handeling verrichten.

De gemeente Hellendoorn betaalt relatief een schijntje voor de vier velden, namelijk anderhalf miljoen voor drie zogenoemde non-fill velden voor voetbal, één waterveld voor hockey en LED-verlichting voor alle vier de velden. TenCate Grass te Nijverdal, deed de gemeente dit voorstel omdat Nijverdal de thuisbasis van de multinational is.

Voor voetbalclubs Hulzense Boys, DES, De Zweef en de hockeyvereniging HCHN in Nijverdal is de noodzaak aangetoond voor de aanleg van de kunstgrasvelden op de sportpark Smidserve in Hulsen en Gagelman in Nijverdal. Vanwege de toename van het aantal teams door onder andere meiden- en vrouwenvoetbal en de landelijke verschuiving van zondag- naar zaterdagvoetbal zijn er extra velden nodig om te kunnen voldoen aan de vraag.