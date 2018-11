Plan woningbouw ter afronding sanering zuidrand centrum Almelo

ALMELO - De woningcorporatie Beter Wonen te Almelo wil aan de zuidkant van het stadscentrum woningen 'van zekere hoogte' laten bouwen. Er moet dan aan minstens vier bouwlagen worden gedacht. Eris volgens Beter Wonen veel vraag naar het wonen in de Almelose binnenstad, met name appartementen.

Inc. Architects uit Den Haag heeft al uitgewerkte schetsen voor nieuwbouw gemaakt. Het gaat om het gedeelte van de Grotestraat-Zuid tussen de driesprong met de Bavinkstraat en de Holtjesstraat en de kruising met de Bornsestraat en de Bornerbroeksestraat, in de volksmond nog steeds de Oude Veemarkt genoemd. Inc. Architects is ((door Beter Wonen) betrokken geweest bij de bouw van de nieuwe Kloosterhofflat, de appartementen in de gewezen Rietmavo en de woningen in het voormalige V&D-pand.

Er is aldaar nu veel leegstand (van winkelpanden) met gevaren van verpaupering. De bedoeling is over de ontwerpen frequent overleg te hebben met omwonenden, onder meer in de Bartelshoek en de Mennistenhoek, waar in de jaren tachtig en negentig reeds nieuwbouw kwam in een hofjesachtige structuur.