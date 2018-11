Overigens XCV

Tussen twee afspraken in horecagelegenheden door begon ik vanmiddag te lezen in een boek dat ik jaren geleden al op de kop tikte en vanochtend in mijn overlevingskoffer achter op de ligfiets had gestopt. Ik begon voortvarend te herlezen in 'Holland' met als ondertitel 'Kranten, Kerkers en Koningen' van Eillert Meeter. Er zijn drie soorten boeken, denk ik, eerstens de boeken die je leest en dan vergeet, tweedens de boeken die je na het lezen in de kast zet of op stapels stapelt en derdens boeken met welke je een innige verhouding krijgt. Dit is er zo één van affectie.

Het boek leest als een schelmenroman over de vrijheid van denken en schrijven, het belang van onafhankelijk kijken en het hartstochtelijk wantrouwen jegens en de pertinente afrekening met de verweekte domheid van van door geboorte hoogverhevenheid.

Ik las één hoofdstuk, want toen kwam mijn tweede gesprekspartner opdagen, maar en ga de komende dagen voort. ditis zon boek dat bij elke herneming geheimen prijsgeeeft, taalkundig en tijdduidend. Het boek ontroert me door de boodschap voorin van de degene die het me ooit ten geschenke gaf: Jan Manger, voorlichter te Almelo, voorlichters van een uitgestorven soort.

;

meer volgt