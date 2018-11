Doesgooor in Goor houdt vast aan eis van ruim ton voor wijkwelzijn

GOOR - De organisatie Doesgoor in Goor is onveranderd van mening dat de gemeente Hof van Twente meer subsidie moet verstrekken dan het bedrag van 70.000 dat ze op jaarbasis krijgt en vraagt 108.000 euro. Een jaar geleden stelde de gemeenteraad en ton beschikbaar om te onderzoeken wat de organisatie en de activiteiten nodig hebben. Het college van burgemeester en wethouders verstrekte 'voor de continuïteit van die ton 52.000 euro.Doesgoor is een aan de voetbalclub Hector gekoppelde sociaal-maatschappelijke wijkvoorziening.

Het college wil dat Doesgoor 'de omslag maakt naar het anders organiseren en financieren van de activiteiten', zodat ze met ingang van volgend jaar kunnen worden uitgevoerd 'met de maximale subsidie van € zeventigduizend euro per jaar'. Het restantbedrag van 48.000 is nog niet uitgekeerd omdat Doesgoor dat geld wil inzetten voor personeel. Doesgoor heeft een groei doorgemaakt en ziet nog meer behoeften waaraan de organisatie tegemoet zou kunnen komen. Dit betekent dat er meer professionele inzet nodig is voor coördinatie, begeleiding van vrijwilligers en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Het college is van mening dat dit niet strookt met het eenmalige karakter van de gelden en met de in ons beleid opgenomen uitgangspunten van een wijkvoorziening, omdat het motto ‘voor en door inwoners van de wijk’ is en moet blijven.

Doesgoor is op dit moment de enige wijkvoorziening in Hof van Twente, maar ook in andere kernen kan volgens het college behoefte zijn aan een dergelijke wijkvoorziening zijn of ontstaan. 'Wij willen graag daar waar er behoefte is aan een wijkvoorziening, ondersteuning en kunnen ons voorstellen dat er een moment komt waarop wij de gemeenteraad een voorstel doen deze middelen 48.000 euro) mede in te zetten om andere initiatieven ,zoals wijkvoorzieningen elders in de gemeente, te stimuleren en te ondersteunen.'