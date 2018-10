Van Hijum onder vuur voor achterhouden informatie lening 7,5 miljoen

ENSCHEDE - Vanwege het achterhouden van informatie wilen Provinciale Staten van Overijssel gedeputeerde Van Hijum aan de tand voelen. Het extra debat vindt plaats op initiatief van de fractie van de PVV. Er zou informatie zijn achtergehouden over dubbele petten bij de toekenning van overheidsgeld aan de bouw van Lithium Werks op de Techno Base Twente. Er werd via het Overijsselse investeringsbedrijf OpostNL een lening van 7,5 miljoen verstrekt

Onlangs bleek dat commissaris Braaksma van OostNL ookcommissaris is bij Lithium Werks. Braaksma is daarenboven voorzitter van Twente Board. De verknoopte belangen hadden duidelijk moeten zijn, vindt de PVV, die in deze opvatting de steun van een meerderheid in de statenzaal heeft, waardoor het voorzichtig opereren wordt voor Van Hijum om het vege lijf te redden. Met 'foutje jammer, volgende keeer beter' komt de gedeputeerde, die zowel Economie als Financiën in portefeuille heeft én over een klein half jaar bij de statenverkiezingen lijsttrekker van het CDA, niet weg.